США підтримують введення санкцій щодо "112 Україна", NewsOne і ZIK, - посольство

США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, які докладає Україна на захист свого суверенітету і територіальної цілісності, заявляє посольство США.

Про це йдеться в заяві посольства в Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.

"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, застосовані вчора Україною на захист свого суверенітету і територіальної цілісності і відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - сказано в заяві посольства США.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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