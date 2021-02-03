США підтримують введення санкцій щодо "112 Україна", NewsOne і ZIK, - посольство
Про це йдеться в заяві посольства в Facebook у середу, передає Цензор.НЕТ.
"США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, застосовані вчора Україною на захист свого суверенітету і територіальної цілісності і відповідно до українського законодавства. Ми всі маємо працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав", - сказано в заяві посольства США.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".