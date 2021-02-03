Telegram-канали "НачШтабу" і "Черговий ООС" - російські проєкти і не мають стосунку до Збройних сил України, - заява ЗСУ

Спеціальні майданчики в месенджерах створюються російськими спецслужбами для поширення фейків про Збройні сили України, збору інформації про них для подальшої дискредитації українських військовослужбовців і ЗСУ.

Про це йдеться в заяві на сайті ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Найвідоміші з таких платформ - telegram-канали "НачШтабу" та "Черговий ООС". Це російські проєкти, які не мають стосунку до Збройних Сил України. Для введення в оману користувачів, ці канали представлені як україномовні, проте вони не є українськими", - підкреслюють в ЗСУ.

Зазначається, що tеlegram-канал "НачШтабу" позиціонується як майданчик, де українські військовослужбовці можуть поділитися тим, що "наболіло".

"У мережевих обговореннях подробиць військової служби можуть фігурувати дані про місця дислокації військових частин, чисельність та склад підрозділів, стан техніки, озброєння тощо. Саме ця інформація для противника "на вагу золота", - нагадують в ЗСУ.

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За даними військових, російські і проросійські ЗМІ - "лідери думок окупованої частини Донбасу" - активно рекламують "НачШтабу" і "Черговий ООС", "що ще раз доводить належність і спрямованість цих ресурсів", впевнені в ЗСУ.