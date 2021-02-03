Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині на Нью-Йорк, - "слуга народу" Безгін
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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" і член комітету Віталій Безгін.
"До появи в Україні свого Нью-Йорка залишився останній крок! Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк!" - сказано в повідомленні.
Нью-Йорк - історична назва Новгородського. Однак у 1951 указом Президії Верховної Ради Української РСР селище перейменували на Новгородське.