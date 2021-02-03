Лідер "Нацкорпусу" Білецький виступив на підтримку санкцій проти "112", NewsOne і ZIK

Андрій Білецький підтримав санкції, накладені РНБО проти телеканалів Віктора Медведчука, а також пообіцяв протидіяти масовим заворушенням у разі такої необхідності.

Про це він заявив у своєму telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Хочу застерегти антиукраїнські сили навіть не намагатись дестабілізувати ситуацію в Україні. Ми - ветерани, націоналісти, активна молодь - готові всіма нашими силами допомогти державі у випадку подібних протиправних дій антиукраїнських сил. І готові діяти рішуче, щоби навести порядок в країні", - написав лідер "Нацкорпусу".

Він попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію в країні зустрінуть рішучу відповідь націоналістів.

"Ми як національний рух повністю підтримуємо рішення РНБО про введення санкцій щодо телеканалів Медведчука. І це справді великий крок вперед до перемоги України в гібридній війні з Кремлем", - написав Білецький.

Раніше, 2 лютого, за рішенням РНБО було припинено трансляцію телеканалів, що пов’язують з лідером ОПЗЖ Медведчуком, внаслідок накладених на них санкцій.