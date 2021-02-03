Після рішення РНБО про блокування каналів Медведчука причетним особам потрібно вручити підозри, - Порошенко

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко вважає, що після рішення РНБО щодо санкцій для телеканалів 112, NewsOne і ZIK повинні бути негайно вручені підозри і обрано запобіжний захід всім відповідальним особам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Хочу привітати СБУ із проведеною антитерористичною операцією, внаслідок якої були встановлені особи, які причетні до діяльності терористичних організацій, зокрема пан Козак і низка юридичних осіб української реєстрації. Це вперше за два роки, коли ця інформація з’явилася. Хочу наголосити, що два роки тому СБУ не надала мені як президенту подібної інформації. Я думаю, що така операція насправді є успіхом", – зазначає Порошенко.

"Ми чекаємо, що відповідні члени терористичної організації негайно отримають підозру, і найближчими днями і СБУ, й Офіс Генпрокурора підуть до суду, де буде обрано запобіжний захід. Хочу наголосити, що тут не передбачена застава і має бути виключно тримання під вартою", – наголосив Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" застеріг владу від подвійних стандартів у питанні імпорту енергоносіїв з країни-агресора чи контрабанди з окупованих територій.

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"Якщо терористична діяльність полягала у закупівлі вугілля на окупованих територіях ОРДЛО і в Російській Федерації, то тут не мають бути подвійні стандарти. І тим, хто зараз купує електроенергію у країни-агресора, обов’язково має бути пред’явлена така сама підозра і такі самі звинувачення. Бо як закупівля вугілля, так і закупівля електроенергії в країни-агресора несе загрозу національній безпеці", – переконаний п’ятий Президент.

Порошенко сподівається, що іноземні іноземні партнери із розумінням і підтримкою поставляться до рішення РНБО, яке було прийняте сьогодні вночі.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".