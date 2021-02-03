Представник ЄС Стано про санкції проти "112", "NewsOne" і "ZIK": Україна має право боротися з дезінформацією, але не за рахунок свободи ЗМІ

Європейський Союз відреагував на введення санкцій РНБО проти телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK".

Про це йдеться в заяві представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петера Стано, яке є в розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ.

Стано заявив, що Євросоюзу відомо про запровадження санкцій РНБО проти Тараса Козака, власника телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK, і ЄС наразі оцінює це рішення.

"За словами української влади, це рішення було прийнято на підставі антитерористичного законодавства і розслідувань, які встановили, що пан Козак отримував кошти з непідконтрольних уряду територій, контрольованих сепаратистами", - заявив Стано.

Він підкреслив, що згідно з Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Євросоюз надає велике значення незалежності і свободі ЗМІ. Стано також констатував, що український медіаландшафт був і продовжує піддаватися постійним проросійським кампаніям дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС підтримують санкції проти телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна", - посол Точицький

"Хоча зусилля України щодо захисту своєї територіальної цілісності та національної безпеки, а також щодо захисту від інформаційних маніпуляцій є законними, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які зачіпають Україну, в тому числі з-за кордону, це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ та має відбуватися при повній повазі основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів", - йдеться у заяві.

Стано додав, що, на думку ЄС, будь-які вжиті заходи повинні бути пропорційні меті.

"Ми уважно стежимо за цією справою і зв'яжемося з українською владою для отримання додаткової інформації", - заявив речник.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Посол України в ЄС Микола Точицький заявив, що Євросоюз у неофіційній реакції схвально поставився до запроваджених РНБО санкцій проти телеканалів Медведчука.