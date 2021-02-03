ЄС насправді не дуже задоволений санкціями проти телеканалів в Україні, - журналіст РС Йозвяк
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Брюссельський журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що Європейський Союз насправді не дуже задоволений санкціями України проти Тараса Козака та його телеканалів.
Про це Йозвяк написав на сторінці в Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"На відміну від того, що повідомлялося раніше, ЄС не дуже задоволений санкціями, які Україна наклала на Тараса Козака та його ЗМІ: "Хоча зусилля України захистити свою територіальну цілісність і національну безпеку, а також захиститися від маніпуляцій інформацією є законними... це не повинно відбуватися за рахунок свободи ЗМІ, а має здійснюватися з повною повагою основних прав і свобод та відповідно до міжнародних стандартів"", - повідомив журналіст про позицію ЄС.