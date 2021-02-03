Зеленський доручив провести інспекцію підрозділів ЗСУ, що виконують завдання в зоні ООС, - ОП

За дорученням Президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс Глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей.

Перевірка затверджена розпорядженням президента № 12 від 1 лютого 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України.

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За результатами перевірки буде підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.