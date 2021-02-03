Найманці РФ обстріляли з гранатомета позиції ЗСУ біля Гнутового, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 3 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку найманців РФ.