Новини • Агресія Росії проти України, Оборона

Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО

6 72613
Ініціатори чотирьох резонансних позовів до Міноборони подали заяви про залишення їх без розгляду, - МО
За інформацією, що є в розпорядженні уповноважених представників Міноборони, ініціатори чотирьох позовів, які набули резонансу в ЗМІ, подали в добровільному порядку в суди України заяви про залишення їхніх позовів без розгляду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зараз у Міністерстві оборони очікують ухвалення процесуальних рішень суду щодо порушених питань.

У Міноборони нагадали, що постійно вживають заходів, спрямованих на підвищення рівня військової дисципліни, усунення виявлених порушень вимог законодавства, допущених військовослужбовцями у повсякденній діяльності, запобігання їх виникненню в подальшому і притягнення винних осіб до відповідальності.

Читайте також: Через конфлікт між Тараном і Хомчаком вони будуть запрошені на засідання Комітету з питань оборони, - "слуга народу" Верещук

"З урахуванням вимог статті 5 Дисциплінарного статуту ЗСУ кожен командир (начальник) зобов'язаний постійно підтримувати військову дисципліну, вимагати її дотримання від підлеглих, не залишати без уваги жодного дисциплінарного правопорушення. При тому, що стосується кожного випадку правопорушення командир (начальник) зобов'язаний прийняти рішення про необхідність притягнення винних до відповідальності. За результатами виявлених порушень у Міноборони ухвалюють законні, принципові та обґрунтовані управлінські рішення", - сказано в повідомленні міністерства.

Нагадуємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв про те, що головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, начальник Генштабу Сергій Корнійчук, екскомандувач Медичниї сил Ігор Хоменко та командувач Повітряних сил Сергій Дроздов подали позови до суду проти міністра оборони Андрія Тарана.

Топ коментарі

  • SerjUA
    Чем думали, когда подавали иски?
    И эти люди отправляют на смертельно опасные задания солдат?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    уговорили или пригрозили ?
  • VOLVO XC 70
    это хитрый правовой манц оставить можно ...а вот потерять право на возобновления разбирательства иска по новой нет....эти иски прилетят когда измениться власть в стране ли истцы получат откаты....а пока МО подвешенном состоянии и осталось...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини