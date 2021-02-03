"Слуги народу" не збираються відправляти у відставку Уруського, - Качура

Депутат СН Олександр Качура спростував заяву свого колеги Дмитра Наталухи про намір звільнити віцепрем'єра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це він сказав з трибуни парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція фракції щодо збору підписів про відставку Уруського Олега Семеновича така: ми не збираємося на сьогодні відправляти віцепрем'єр-міністра у відставку. Немає такої позиції. Ми обговорюватимемо це однозначно на засіданні", - заявив Качура.

Днем раніше Наталуха розкритикував Мінстратегпром, який очолює Уруський, за нібито небажання звільнити Ігоря Волощука, який 17 років керує держпідприємством "Арсенал", на захист якого став суддя Вовк. Як стверджує глава комітету, той "розпродав і відчужив незаконно 42 тис. кв. м майна заводу і не менше 6 га в центрі Києва, кількість працівників з 2004 року скоротилася з 2,5 тис. до 206 осіб".

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Наталуха розцінив оголошений Мінстратегпромом конкурс на главу Державного космічного агентства (ДКАУ) як спробу "прикрити своїх старих і колишніх колег", а також загалом розкритикував міністерство і віцепрем'єра за слабку увагу до космічної галузі.

Зі свого боку в Мінстратегпромі назвали інформацію Наталухи спотвореною і неправдивою і заявили, що тільки зі створенням міністерства почалося відродження космічної галузі.

Качура заявив про свою підтримку Уруського і готовність зібрати підписи інших депутатів, оскільки вважає його здатним провести необхідні трансформації галузі.