Основні доходи Козак отримує з Кіпру, телеканали купив у Білорусі у швейцарських компаній, - декларації

Нардеп ОПЗЖ Тарас Козак, який потрапив під персональні санкції, основну частину свого доходу отримав від зареєстрованих на Кіпрі компаній.

Про це йдеться в його деклараціях, розміщених на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Основним доходом депутата у 2019 році, згідно з його декларацією, стали дивіденди від кіпрської Turul Investments Limited - 237,45 млн грн, тоді як інші доходи були менше ніж 1 млн грн і складалися з виплат від Верховної Ради.

Роком раніше ця кіпрська компанія перерахувала Козаку 128,19 млн грн при інших його доходах до 0,8 млн грн, у 2017 році - відповідно 36,3 млн грн і до 0,5 млн грн, тоді як у 2016 році такі дивіденди були відсутні.

У декларації за 2019 рік Козак задекларував у білоруських МТБанку EUR1,428 млн і GBP3 і Абсолютбанку - EUR6,576 млн, тоді як його вклади в Україні були значно скромнішими - EUR3 тис. і 378 тис. грн в Укрбудінвестбанку, а готівкові становили 2,45 млн грн і $150 тис.

Роком раніше у депутата в білоруському МТБанку було EUR2,16 млн і суттєво менше в українських Укрбудінвестбанку та банку "Кліринговий дім", а готівкою - 3,9 млн грн, EUR250 тис. і $354 тис.

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У декларації за 2017 рік білоруські банки були відсутні.

Телеканали, які потрапили під санкції, Козак придбав у Білорусі.

Зокрема, 11 грудня 2019 року він заплатив 62,32 млн грн за дев'ять компаній групи "112 Україна": 57,65 млн грн - за включені 2 лютого 2021 року до санкційного списку і ще 4,66 млн грн - за три інші компанії.

Того самого дня Козак оплатив у Білорусі 16,42 млн за авіаперевезення і 1,06 млн грн - за оренду нерухомості, а за тиждень до і тиждень після - 1,19 млн грн комісії банкам.

Про отримання корпоративних прав цих компаній депутат відзвітував роком раніше - у середині грудня 2018 року. Тоді він уточнив, що продавцем виступила швейцарська Plirofories AG, задекларувавши зобов'язання перед нею на $2,63 млн.

Плату 41,06 млн грн ще за одну з компаній, які потрапили під санкції, - ТОВ "Новини 24 години" (NewsOne) - Козак також здійснив у Білорусі, але у 2018 році і швейцарській компанії MW Investment AG. Того самого року він витратив у сусідній країні 20,56 млн грн на авіаперевезення.

Як повідомлялося, медіахолдинг "Новини" 14 червня 2019 року поширив реліз про те, що Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK - компаній "Міст ТБ" і "ТРК "Нові комунікації", власником яких до цього був бізнесмен Петро Димінський. Водночас інформація про цю угоду в реєстрі НАЗК відсутня.

Козак на момент обрання до Верховної Ради був головою правління ПП "Прайвет Канселер", депутатом Львівської облради, а раніше, з 1993 до 2010 року, працював у податкових і митних органах, дослужившись до заступника голови Держмитслужби.

Брат Т. Козака Богдан спільно з братом Віктора Медведчука Сергієм є співвласниками ТОВ "Експонент" у співвідношенні 66,7%/33,3%, через яке вони володіють низкою інших підприємств.