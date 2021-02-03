Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

Вибори на Донбасі можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуть поступово. При цьому голосування за органи місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для виборів на звільненій території мають скластися певні умови. Про це йдеться в законопроєкті про перехідний період. Зокрема, необхідно досягти безпеки, гарантувати доступ до українських ЗМІ і конкуренцію політичних партій.

Резніков також додав, повна реінтеграція тимчасово окупованих частин Донбасу триватиме не менше 25 років.

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