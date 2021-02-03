Новини • Агресія Росії проти України

Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков

1 89230
Місцеві вибори на Донбасі можна буде провести через декілька років після деокупації, - Резніков
Вибори на Донбасі можуть проходити секторально, якщо території звільнятимуть поступово. При цьому голосування за органи місцевої влади зможе відбутися через 2-6 років після деокупації.

Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, для виборів на звільненій території мають скластися певні умови. Про це йдеться в законопроєкті про перехідний період. Зокрема, необхідно досягти безпеки, гарантувати доступ до українських ЗМІ і конкуренцію політичних партій.

Резніков також додав, повна реінтеграція тимчасово окупованих частин Донбасу триватиме не менше 25 років.

Читайте також: Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"

Топ коментарі

  • Топ Ган
    ...давно уже пора вводить в оборот Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 1842
    Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 7906
  • Rino Onix
    Местные выборы на Донбассе можно будет провести через несколько лет после деоккупации, - Резников - Цензор.НЕТ 2709
  • keyfo
    дампасский биоматериал больше никогда выборов не увидит, нахрена биоматериалу выборы?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини