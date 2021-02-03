Посли країн "Великої сімки" обговорили з представником МВФ незалежність НБУ, боротьбу з корупцією і судову реформу в Україні

Посли країн "Великої сімки" в Україні провели зустріч з постійним представником Міжнародного валютного фонду в нашій країні Йостою Люнгманом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку послів країн G7 в Україні в Twitter.

"Посли G7 мали корисну розмову з постпредом МВФ в Україні. Вони вітали конструктивну взаємодію України з МВФ і погодилися, що незалежний НБУ, міцні антикорупційні інституції та комплексна судова реформа є основою процвітання України і виконання нею своїх міжнародних зобов'язань", - сказано в повідомленні.

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