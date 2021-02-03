Питання призначення Вітренка міністром втретє винесуть на голосування ВР, - "слуга народу" Корнієнко

Питання призначення в.о. міністра енергетики України Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики буде виноситися на голосування в сесійний зал втретє.

Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, керівник однойменної партії Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На початку пленарного тижня обов'язково є фракція ... причина збирати фракцію - це кадрові питання. Тому що ми зрозуміли на прикладі першого призначення Юрія Вітренка, їх уже два було, там ще й таке буде...", - сказав Корнієнко в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" в середу ввечері.

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Він також зазначив, що за підсумками двох голосувань стало зрозуміло, що силами однієї тільки фракції "Слуга народу" підтримати таке призначення не виходить, отже потрібна буде підтримка інших народних депутатів.

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Нагадаємо, 17 грудня ВР вже намагалася призначити Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренко виконуючим обов'язки міністра енергетики 21 грудня.

28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.