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Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков

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Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для переформатування коаліції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу сьогодні для цього підстав", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливе переформатування коаліції.

Він зазначив, що монобільшість з правами коаліції (фракція "Слуга народу". - Ред.) "станом на сьогодні продовжує працювати".

За його словами, у фракції "Слуга народу" народних депутатів "більше ніж достатньо..., щоб говорити, що сьогодні існує коаліція у стінах парламенту".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, у фракції "Слуга народу" - 245 нардепів.

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Топ коментарі

  • Merkator_R
    Он работает против зеленского. Разумков в курсе ,что если Юля будет премьером,у некго нет шансов стать гетьманом ,которым он себя видит.Вот и вредит зеленскому,чтобы его не выбрали на второй срок.
  • Бандерівець
    Про шо це медведчуківське мурло, нарцих Разумков белькоче?!
    Йди педикюр зроби і помалюй собі лаком нігтики на ногах, нарцис самозакоханий! Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 4504
  • Павло ШОвте
    Переформатировать коалицию нет оснований, - Разумков - Цензор.НЕТ 3126
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