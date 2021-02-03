Переформатовувати коаліцію немає підстав, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для переформатування коаліції.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу сьогодні для цього підстав", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про можливе переформатування коаліції.

Він зазначив, що монобільшість з правами коаліції (фракція "Слуга народу". - Ред.) "станом на сьогодні продовжує працювати".

За його словами, у фракції "Слуга народу" народних депутатів "більше ніж достатньо..., щоб говорити, що сьогодні існує коаліція у стінах парламенту".

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, у фракції "Слуга народу" - 245 нардепів.

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