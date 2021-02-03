Зеленський провів зустріч із керівниками провідних телеканалів: "В Україні немає загрози свободі слова і медіа-бізнесу"
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Це не має жодного стосунку до інших телеканалів. В Україні на сьогодні немає загрози ні свободі слова, ні медіа-бізнесу", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що рішення про санкції має чітке обґрунтування у зв'язку з фінансуванням з Росії і співпрацею з терористичними організаціями.
Як сказано в повідомленні, "топменеджери телеканалів висловили повну підтримку цього рішення, адже, за їхніми словами, телеканали, до яких були застосовані санкції, давно проводять антидержавну політику і діють в інтересах пропаганди з боку Російської Федерації".
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".