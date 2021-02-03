Верховний Суд може визнати рішення про санкції необґрунтованим, тоді Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно, - нардеп "Голосу" Рахманін
Таку впевненість висловив у Facebook народний депутат від "Голосу" Сергій Рахманін, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що причин рішення РНБО, як і будь-якого "важливого (складного) політичного рішення", кілька. Це може бути: "стурбованість Володимира Зеленського зростанням рейтингу ОПЗЖ і подальшим зменшенням рівня довіри до президента і рівня підтримки його партії"; "Прагнення Банкової якщо не догодити Білому дому, то принаймні продемонструвати нелояльність Кремлю і його українським емісарам"; "Занепокоєння Ріната Ахметова щодо зростання впливу Віктора Медведчука на енергетичну галузь".
Рахманін зазначив, що навряд чи рішення РНБО стало наслідком спілкування з новим держсекретарем США - сама вимога малоймовірна, тим більше під час першого дипломатичного контакту, крім того, такі рішення не приймаються поспіхом.
"Ще одним можливим мотивом для господаря Банкової могла стати спроба зцементувати продержавницьку частину свого електорату. Ті, хто відвалювався, від нього протягом останнього року – це переважно ті, хто сприймав Зеленського як привабливу альтернативу Медведчуку і Ко. Вони тікатимуть й надалі. Отже варто було подбати про патріотично налаштованих симпатиків. Наскільки знаю, гаранту радили про це подумати. Але не певен, що він надто зважав на це, коли робив відповідний крок", - пише нардеп.
Він підкреслює: "Як би там не було, Банкова відтепер ще трохи далі від Кремля. Можливо, це - перший крок до очевидного. Тобто - рух до остаточної відмови від "мінських домовленостей".
За словами Рахманіна, чинне законодавство дозволяє застосовувати санкції стосовно українських громадян і вітчизняних компаній. У той же час, "складно повірити, що члени РНБОУ погодилися ухвалювати настільки резонансне рішення, спираючись на поверхневу інформацію".
"Минулого тижня на комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорювалося можливе оновлення санкційного законодавства. Зокрема, тестувалася ідея – прибрати можливість застосування санкцій щодо українських громадян і компаній", - вказав автор.
Нардеп нагадав, що обмеження діяльності засобів масової інформації - делікатне питання. "Тому (насамперед зовні, світом) воно сприймалося б із більшим розумінням, якби це відбувалося за допомогою того органу, який має стежити, наскільки сумлінно канали дотримуються вимог законодавства. Тобто Нацради з телебачення. А ще є СБУ, у якої є достатньо повноважень в межах захисту від посягань на основи державності. До контенту конкретних медіаресурсів багато років було багато запитань. Але вони чомусь не виникали у тих, хто повинен їх порушувати", - констатує Рахманін.
Він вказав, що Верховний Суд України може визнати рішення про санкції необґрунтованим: "Якщо це станеться, Медведчук відбілить репутацію своїх медіазагонів остаточно. Тому влада має готуватися до правового захисту рішення завчасно і ретельно. Найгірший варіант - програти суд через власну неспроможність. А потім - запропонувати розігнати ВСУ указом президента або рішенням РНБОУ)".
Водночас, Рахманін впевнений, що ЄСПЛ, де ОПЗЖ також оскаржуватиме введення санкцій, не ухвалить рішення швидко.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".