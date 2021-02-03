Головні новини 3 лютого: канали Медведчука відключили, аварія на ТЕС в Енергодарі

"112 Україна", "NewsOne" і "Zik" позбулися ефіру, Енергодар залишився без світла через аварію на ТЕС, Вовка доставлять до суду примусово, Фортуну відпустили під домашній арешт - головні новини України 3 лютого.

Канали Медведчука - більше не в ефірі

"112 Україна", "NewsOne" і "Zik" залишилися без ефіру через введені напередодні ввечері президентом Зеленським санкції. Вони далі мовлять в YouTube, але там аудиторія не така велика. Міністр культури Ткаченко просить YouTube заблокувати акаунти каналів, а студію Довженка - вигнати їх із займаних приміщень. Секретар РНБО Данілов каже, що канали закрили зокрема на підставі секретної інформації, отриманої з РФ.

Канали заявляють про розправу, Портнов обзиває Зеленського диктатором, Ківа - злочинцем, Рабінович з трибуни Ради співає "Вставай, страна огромная!"

Зеленський доручив перевірити боєготовність сил ООС

Інспекцію розпочато 2 лютого. Її мета - перевірити стан готовності сил і засобів, що виконують завдання в ООС. У перевірці беруть участь представники ВП, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України.

Вікторію (Фортуну) Котеленець відпустили під домашній арешт

Ветеранку підозрюють у тому, що вона нібито в 2014 році конвоювала українських "полонених" на параді в окупованому Донецьку. Сама Котеленець, її рідня і побратими кажуть, що це не вона - жінку підвела зовнішня схожість. У СІЗО Вікторія провела два тижні, і тепер вирушає додому.

Голову ОАСК Вовка примусово доставлять до суду

Примусову доставку заплановано на 8 лютого. Рішення про неї ухвалив суддя Антикорупційного суду Біцюк. Раніше НАБУ оприлюднило відео про те, як Вовк намагається втекти від спроб зачитати йому клопотання про відсторонення від посади.

Енергодар залишився без світла

Ймовірно - через аварію на Запорізькій ТЕС, що належить ДТЕК. Також у місті не було води, з перебоями працював мобільний зв'язок. Зараз електропостачання в місті поступово відновлюється. Жителі постять у соцмережах фото нібито пожежі на ТЕС. Офіційних повідомлень про те, що трапилося, немає.