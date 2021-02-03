Дніпро отримає 5,5 млн євро на програми енергоефективності, це перший подібний проєкт у країнах Східної Європи, - мер Філатов

Підписано договір на отримання гранту в 5,5 мільйона євро на програми енергоефективності. Отримані кошти фактично знизили для Дніпра кредитну ставку ЄБРР до мінімального відсотка, тим самим заощадивши для міста пристойну суму.

Про це в Facebookповідомив Дніпровський міський голова Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

У підписанні взяли участь заступник голови ЄБРР в Україні Марк Магалецький, посол Швеції в Україні Тобіас Тіберґ, представник делегації Європейського союзу в Україні Сімоне Раудіно і головний менеджер Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля Катерина Стасюк.

"Ми підписали договір на отримання гранту в 5,5 мільйона євро на програми енергоефективності. Якщо простими словами, то місту просто подарували мільйони євро. Як у старому дитячому мультфільмі "безоплатно". Це продовження проєкту термомодернізації 84 комунальних установ, які ми вже на 90 відсотків виконали, а попереду ще 98 шкіл, дитячих садків і лікарень. За своїм масштабом це - перший такий проєкт не тільки в Україні, а й країнах Східної Європи, якщо говорити в масштабах окремо взятого міста. Отримані кошти фактично знизили для Дніпра кредитну ставку ЄБРР до мінімального відсотка, тим самим заощадивши для міста пристойну суму", - зазначив міський голова.

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За його словами, "вже зовсім скоро" почнеться ремонт у 66 дитячих садочках, 28 школах, 6 медустановах.

"Всі ці ремонти зможуть економити не менше 30% енергоресурсів. А ще це - комфорт для дітей, пацієнтів, лікарів і педагогів", - повідомив Філатов.

"Дніпро також працює з європейськими партнерами у завершенні добудови метрополітену, оновлення тролейбусного парку, а в перспективі - і в облаштуванні дорожньої інфраструктури та будівництва нової трамвайної лінії на Лівий берег. Ми дійсно є лідерами місцевого самоврядування у відносинах з європейськими фінансовими інституціями", - упевнений міський голова.

Він також подякував своїй команді.

"Всім вітчизняним "політикам", які розповідають країні про "зовнішнє управління", я хотів би дати одну пораду. Замість того, щоб говорити гидоту в бік наших західних колег, спробуйте робити щось не лише для себе. А для людей", - закликав Філатов.