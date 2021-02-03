Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого воїна Влада Дегтяря не відповідає дійсності, - Командування Медсил

Військовослужбовець Влад Дегтяр переніс оперативне втручання, його стан стабільно важкий.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Командування Медсил ЗСУ.

"Інформація про смерть у військовому госпіталі пораненого військовослужбовця Влада Дегтяря, яка поширюється в мережі з посиланням на сюжет ТСН, не відповідає дійсності. Наразі військовослужбовець перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Хлопець переніс оперативне втручання і отримує всю необхідну медичну допомогу. Зараз його стан стабільно важкий і відповідає терміну післяопераційного періоду і тяжкості поранення", - сказано в публікації.

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