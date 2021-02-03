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Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо"

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Разумков про відносини із Зеленським: "Є питання, щодо яких ми дискутуємо"
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що є питання, щодо яких у нього з президентом України Володимиром Зеленським "ведеться дискусія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

На запитання, чи підтримує він абсолютно політику глави держави, Разумков відповів: "У багатьох питаннях так. Є питання, щодо яких ми дискутуємо. Я впевнений, що саме в дискусії народжується істина".

На уточнююче запитання, чи стало останнім часом таких дискусій більше, голова ВР сказав, що "по-різному, і я думаю, що це нормальний робочий процес".

Нагадуємо, останнім часом Разумков не підтримав голосування за призначенням Юрія Вітренка на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики України, як це закликав фракцію зробити президент Зеленський.

Крім того, він вносив, по суті, альтернативний законопроєкт до президентського для вирішення конституційної кризи, а також утримався при голосуванні за введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Топ коментарі

  • Merkator_R
    Разумков уже пролетел стать гетьманом.Вообще,недалекий по образованности человек.Спасибо Байдену.
  • Rhodesian
    Лупоглазый решил, что господин его назначил любимой женой.
  • KAISERWALD
    Разумков об отношениях с Зеленским: "Есть вопросы, по которым мы дискутируем" - Цензор.НЕТ 7248
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