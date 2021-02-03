Кримінальну справу щодо катувань дітей під час зйомок фільму "Дау" закрили, - поліція Харкова
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківщини.
"На підставі зібраних під час досудового розслідування неспростовних доказів працівники поліції дійшли до висновку, що в діях осіб, що займалися організацією та проведенням зйомок фільму "Дау. Дегенерація" за участю малолітніх дітей у Харкові, відсутні ознаки кримінальних злочинів", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що слідчі допитували директора дитячого будинку, вихованці якого брали участь у зйомках, медсестер, які супроводжували немовлят, інших працівників установи, а також представників творчої групи, які працювали над створенням фільму.
"Слідчі встановили, що у фільмі, поширеному у відкритому доступі у всесвітній мережі "Інтернет", не містяться твори, що пропагують культ насильства і жорстокості. З огляду на викладене, на підставі ст.110, п. 2 ч.1 ст.284 Кримінального кодексу України , винесено постанову про закриття кримінального провадження", - зазначили в поліції.
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Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.
Раніше уповноважений із прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.