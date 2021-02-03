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Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися

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Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися
Україна не планує після деокупації Криму примусово виселяти звідти громадян Російської Федерації, які переїхали.

Голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua у відповідь на запитання про те, що київська влада планує робити з росіянами, яких переселили в Крим, заявив, що "точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права", інформує Цензор.НЕТ .

"У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв заявив, що з 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.

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Топ коментарі

  • armamagedoniks
    Вся ватная мразь после 2014 года приехавшая в Крым должна его покинуть и при этом уплатить налоги плюс всю недвижимость купленная за этот период должна перейти в собственность государства.Пшли вон от сюда путинские мрази!
  • NonCFist
    Резников о судьбе переселенных в Крым россиян после деоккупации: Если захотят легально жить на территории Украины, могут оставаться - Цензор.НЕТ 6406
  • VOLVO XC 70
    а вообще думаю пора Резнику пендюль под 5 точку выдать как Сивохе... идиоту Виленчику Фокину и прочим...
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