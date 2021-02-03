Резніков про долю переселених до Криму росіян після деокупації: Якщо захочуть легально жити на території України, можуть залишатися

Україна не планує після деокупації Криму примусово виселяти звідти громадян Російської Федерації, які переїхали.

Голова Мінреінтеграції України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю LB.ua у відповідь на запитання про те, що київська влада планує робити з росіянами, яких переселили в Крим, заявив, що "точно не збирається порушувати чиї-небудь гуманітарні права", інформує Цензор.НЕТ .

"У всіх буде можливість вільно прийняти рішення. Якщо захочуть легально жити на території України, вони можуть отримати статус іноземних громадян, прийняти українське громадянство або жити як особи без громадянства. Або ж ці люди можуть прийняти інше рішення - повернутися на свою історичну батьківщину. Ми не збираємося, на відміну від спадкоємців сталінського режиму, займатися депортацією", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року депутат Верховної Ради Мустафа Джемілєв заявив, що з 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "Дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року і до мого приходу до влади"