Офіс генпрокурора закрив провадження за заявами Деркача, в яких могли фігурувати Порошенко і Байден. ДОКУМЕНТ

Офіс генерального прокурора після проведення необхідних слідчих дій закрив обидва провадження, розпочаті за рішенням Печерського суду після звернення нардепа Андрія Деркача.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит видання "Букви",, інформує Цензор.НЕТ.

Там поінформували, що 22 січня внесли відомості за заявою Деркача в ЄРДР і почали два кримінальні провадження щодо можливого втручання в діяльність правоохоронних органів України (ч. 1 ст. 343 КК України) та за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами однієї з міжнародних організацій і господарського суспільства (ч. 5 ст. 191 КК України).

Однак після проведення слідчих дій обидва провадження закрили.

"27 січня і 29 січня 2021 після проведення необхідних слідчих дій у цих кримінальних провадженнях органом досудового розслідування прийнято рішення про їх закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України", - сказано в листі відомства.

Нагадаємо, 26 січня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив на брифінгу, що через 2 дні після інавгурації нового президента США Джо Байдена Печерський райсуд відкрив проти Байдена і Порошенка 2 нові кримінальні справи.

29 січня Печерський суд спростував ці заяви і повідомив, що не приймав рішення про порушення кримінальних справ стосовно Порошенка і Байдена.