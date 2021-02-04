Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко
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На Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.
Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра енергетики Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.
"3 лютого о 21:26 на ЗаТЕС розпочато пускові операції щодо включення блоків станції в мережу", - написав він.
Згідно з його повідомленням, блоки ЗаТЕС № 2,3,4 сумарною потужністю 725 МВт відключилися під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ і блоку автотрансформаторів унаслідок короткого замикання в мережі.
При цьому він зазначив, що причина цього замикання, а також робота електричних захистів буде встановлена комісією з розслідування.
Бойко зазначив, що усіх споживачів було заживлено.
Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.