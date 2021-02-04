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Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко

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Запорізьку ТЕС почали запускати в мережу, - заступник міністра енергетики Бойко
На Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.

Про це повідомив у фейсбуці заступник міністра енергетики Юрій Бойко, інформує Цензор.НЕТ.

"3 лютого о 21:26 на ЗаТЕС розпочато пускові операції щодо включення блоків станції в мережу", - написав він.

Згідно з його повідомленням, блоки ЗаТЕС № 2,3,4 сумарною потужністю 725 МВт відключилися під дією технологічних захистів після відключення повітряної лінії 150 кВ і блоку автотрансформаторів унаслідок короткого замикання в мережі.

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При цьому він зазначив, що причина цього замикання, а також робота електричних захистів буде встановлена ​​комісією з розслідування.

Бойко зазначив, що усіх споживачів було заживлено.

Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію.

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Топ коментарі

  • NonCFist
    Надо запускать гудка и каломойшу. На Солнце.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    Окуеть, кричали гости. Выгорел кусок ахметовской ТЭС, пришлось глушить реакторы АЭС, чтобы они следом не взлетели на воздух. Вот что бывает, когда тупорылая бандота из Дамбаса захватывает страну. Сидимо, не провокуєм! (с)
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    я думаю это намек Нам от кацапов - не будете покупать уголь и электроэнергию у нас - "отключим" ВСЕ ТЭС и даже АЭС... Извините но других версий для Вас по этой теме у меня увы нет !!! Запорожскую ТЭС начали запускать в сеть, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 2756
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