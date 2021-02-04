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Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK

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Батько Зеленського розповів, що регулярно дивився "112 Україна", NewsOne та ZIK
Професор Олександр Зеленський, батько президента Володимира Зеленського, каже, що припинив дивитися канали Медведчука 3-4 місяці тому. Тепер він дивиться канали Ахметова і Пінчука.

Про це Зеленський-старший розповів проросійському виданню "Страна", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Було. Зараз – менше, перестав. Я зараз дивлюся "Україна 24" та "Україна". Може, я упереджено кажу, я батько, завжди переживаю за сина. Ну, я цих каналів уже не дивлюся, напевно, місяці три, чотири. Мене влаштовує "Україна", "Україна 24", СТБ дуже люблю, ICTV, багато каналів", – розповів Зеленський.

На запитання, чи не оцінює він запроваджені обмеження як "тиск на свободу слова", батько Зеленського відповів, що "нічого не оцінює і займається своєю справою".

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"Я батько. Я на своїх справах трошки знаюся і люблю свою роботу. Я не знаю, який тиск, але є ж межа. Так, як його поливають, – у жодній країні такого немає. Мені так здається, можливо, я помиляюся. Мені прикро, що в нашій країні замість того, щоб одне одного підтримувати, щоб витягувати цю країну, щоб зробити її багатшою, допомагати... Сам бруд ллють. Я не займаюся цим, мені приносять, надсилають мені. Я цим не займаюся, але є дуже багато прибічників мого сина, вони за нього турбуються і переживають, вони мені висилають. Ви хотіли мою думку дізнатися, я вам відповів", – заявив він.

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Батько Зеленського зазначив, що теж заборонив би телеканали, риторика яких не відповідає дійсності.

"От кажуть, корупція зросла в шість разів. А дивишся міжнародні результати – на три сходинки піднялася", – підсумував він.

Олександр Зеленський – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та прикладного програмного забезпечення Криворізького університету економіки і технологій.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    вообще не новость
    от осинки не родятся апельсинки
  • POWER 39709ae8
    Канал - "Наш" надо закрыть еще - помойка русской агентуры!
  • Влад Воланд
    Вата ватой...
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