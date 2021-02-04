"Слуги" замовили рекламу на фейсбуці про виключення Дубінського. СКРИНШОТ

Партія "Слуга народу" замовила рекламу у Facebook для допису про те, що нардепа Олександра Дубінського виключили з фракції після запровадження проти нього санкцій Держказначейством США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Букви".

Після виключення Дубінського з фракції партія поінформувала про це рішення на своїх сторінках у соцмережах. У фейсбуці допис про це політсила вирішила прорекламувати.

На просування публікації витратили менш як 100 доларів США, а охопити вдалося аудиторію приблизно 30 тисяч осіб з усієї України. Найчастіше рекламу показували чоловікам віком 35-44 років та жінкам старше 55 років.

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Паралельно сторінка партії рекламувала більш звичні речі — ініціативи нардепів, їхні досягнення, заяви на підтримку вакцинації тощо.

Від моменту появи цієї сторінки в червні 2019 року на рекламу витратили понад 135 тисяч доларів США, трохи більш ніж 2 тисячі - за останній тиждень.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції.