США призупинили виведення військ із Німеччини: рішення Трампа "заморожено"

Нова адміністрація Сполучених Штатів призупинила рішення попереднього президента про скорочення чисельності американських військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

"Міністр оборони Ллойд Остін перебуває у процесі проведення вельми ретельного перегляду рішення свого попередника Марка Еспера", - заявив глава Європейського командування Збройних сил США Тод Фостер.

За його словами, питання вивчать "від початкової до кінцевої стадії".

Дональд Трамп планував скоротити чисельність військових у Німеччині із 34,5 тис. до 25 тис. через суперечку з Німеччиною про фінансування НАТО і підтримку Берліном російського проєкту "Північний потік-2".

Також читайте: США і Росія продовжили на 5 років Договір про скорочення ядерного озброєння