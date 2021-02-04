Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Протягом минулої доби, 3 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалась тиша. Лише в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Гнутове російсько-окупаційні війська відкривали вогонь у бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета. А поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти здійснили кілька пострілів з підствольного гранатомета.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 4 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.