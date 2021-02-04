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Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені

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Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені
Вчені з Кембриджського університету виявили небезпечні мутації коронавірусу, що знижують ефективність вакцини вдесятеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС.

Вчені з Кембриджського університету виявили 11 випадків мутації британського штаму B.1.1.7, названої E484K, що сприяє швидкому поширенню коронавірусу в Південній Африці та Бразилії.

Як показали антитіла, вилучені з крові людей, які отримали вакцину BioNTech/Pfizer, ця вакцина вдесятеро менш ефективна проти вірусу з мутацією E484K.

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Міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Хенкок підтвердив, що випадки мутації були виявлені в Брістолі та Ліверпулі, і тепер у цих районах цих міст буде проведено масове тестування.

Тим часом першу дозу вакцини в Британії отримали вже 10 млн осіб, і вчені впевнені, що програма вакцинації допоможе знизити захворюваність і смертність навіть у тому випадку, якщо вакцина буде не такою ефективною проти нової мутації.

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Топ коментарі

  • Меркава
    У них еще в запасе животные как переносчики для вечного карантина.
  • Vyacheslav Nesterov
    якщо у 10 разів зменшується ефективність якісних вакцин, то яка ефективність буде у фуфловакцин та щеплень для худоби (російська вакцина)
  • Меркава
    Було б все так просто, ми б вже на нежить не хворіли б. Будь-які респіраторні віруси мутують, пройшовши всього через декількох людей.
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