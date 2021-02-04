За добу у світі виявили 489,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 14,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 104,9 млн

Станом на ранок 4 лютого у світі зареєстрували 489 120 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 14 245 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 104 911 243 випадки інфікування, з них 489 120 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 278 586 осіб, з них 14 245 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 76,6 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Планом вакцинація Зеленського проти COVID-19 не передбачена, але він може зробити щеплення, щоб показати приклад, - Степанов

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 11-ту.