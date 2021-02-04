До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.
Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення російського політика. Авторами ініціативи також виступили демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Голі, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.
"Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, зокрема до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера і активіста в боротьбі з корупцією Олексія Навального", – йдеться в повідомленні.
У документі не названі імена і посади осіб, які можуть потрапити під обмеження.
Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявив, що завдав "смертельної образи" президенту РФ Володимиру Путіну тим, що вижив після отруєння і повернувся в Росію.
Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.