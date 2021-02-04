До Конгресу США внесли законопроєкт про санкції проти Росії через вирок Навальному

Група американських сенаторів внесла до Конгресу США законопроєкт про санкції проти Росії через вирок російському опозиціонеру Олексію Навальному.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сьогодні", відповідну заяву опубліковано на сайті сенатора-республіканця Марка Рубіо.

Законопроєкт передбачає санкції проти осіб, причетних до отруєння і тюремного ув'язнення російського політика. Авторами ініціативи також виступили демократи Кріс Кунс, Бен Кардін, Кріс Ван Голі, Дік Дурбін, а також сенатор-республіканець Мітт Ромні.

"Сенатори повторно внесли законопроєкт, який передбачає запровадження цілеспрямованих санкцій проти російських чиновників, причетних до порушень міжнародного права, зокрема до отруєння і тюремного ув'язнення опозиційного лідера і активіста в боротьбі з корупцією Олексія Навального", – йдеться в повідомленні.

У документі не названі імена і посади осіб, які можуть потрапити під обмеження.

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Нагадаємо, раніше Олексій Навальний заявив, що завдав "смертельної образи" президенту РФ Володимиру Путіну тим, що вижив після отруєння і повернувся в Росію.

Як відомо, російського опозиціонера Олексія Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

2 лютого Симонівський суд Москви відправив політика Олексія Навального в колонію на 2 роки і 8 місяців, замінивши йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше". Після цього соратники Навального оголосили про акції в Москві та Петербурзі. Проти них виставили безліч силовиків, які застосовували силу під час затримання.