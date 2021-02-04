Кулеба пояснив, чому Україна змушена купувати електроенергію в Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому зараз Україна змушена купувати електроенергію в Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал".

"Зараз фізично наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем. Тому в критичних ситуаціях із точки зору забезпечення електроенергією відбуваються вимушені тимчасові закупівлі електроенергії в тих, до кого ти приєднаний. Тому постачання електроенергії (з Росії. – Ред.) є вимушеним тимчасовим кроком, жодним чином не свідчить про якусь переорієнтацію чи заробляння грошей. Вдарили морози – підвищилася різко потреба в Україні – відбулося постачання. Вимушений тимчасовий крок", – наголосив глава МЗС.

Також він зазначив, що стратегія України нині – повністю від'єднатися від російської системи, не залежати від неї жодним чином і в термін до 2023 року стати частиною електромережі Європейського Союзу.

Кулеба пояснив, чому було визначено саме такий термін: "Потрібно пройти технологічний шлях, потрібно привести свою систему у відповідність до європейських стандартів. Мої колеги з Міністерства енергетики рухаються цим шляхом. Наскільки мені відомо, це (2023 рік. – Ред.) найраніший термін, коли можна підготувати свою систему до переходу на роботу за європейськими стандартами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запропонував Боррелю застосувати проти РФ новий режим санкцій, - МЗС