Степанов терміново вилітає до Запоріжжя. Створено комісію з розслідування пожежі в інфекційній лікарні (оновлено)
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОДА.
Як зазначається, створено комісію, яка має з'ясувати причини трагедії. Найближчим часом усі лікарні області, які приймають хворих на COVID-19, будуть перевірені на предмет пожежної безпеки.
Також в ОДА уточнили, що на момент займання в медзакладі перебували 29 хворих, зокрема 10 – у реанімації.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири особи, постраждали дві людини.
Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці зазначив, що вилітає до Запоріжжя.
"Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом. Наразі я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", - написав він.