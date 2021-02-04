Кулеба про форум "Російський Донбас": Зондування сприйняття ідей про можливу анексію ОРДЛО
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
"Коли я дізнався про проведення цього форуму, то миттєво поставив запитання: чи заборонений в'їзд його учасникам на територію України? Виявилося, що всім заборонено, крім одного Тиграна Кеосаяна. Я тут же дав доручення ініціювати перед СБУ заборону на в’їзд для цієї людини. Тут не було жодних якихось вагань чи роздумів", – сказав міністр.
Кулеба додав, що США і Європейський Союз докладно поінформовані про те, що відбулося на цьому форумі.
"Наша позиція дуже проста: проведення такого форуму і озвучування тих сигналів на цьому форумі, які викликали резонанс, – це чіткий акт зневаги з боку Російської Федерації до Мінських домовленостей, до роботи Тристоронньої контактної групи і до роботи Нормандського формату", – пояснив він.
Очільник МЗС також наголосив, що такі зустрічі російських гостей на окупованому Донбасі можуть становити загрозу для України.
"Вони мають два елементи. По-перше, я переконаний, це було зондування сприйняття ідей про можливу анексію Російською Федерацією окремих районів Донецької і Луганської областей, вкидання в інформаційний простір цього наративу. По-друге, це емоційне розхитування і демонстрація того, що вони роблять те, що вони хочуть, і будуть рухатися так, як забажають", – сказав міністр.
На думку Дмитра Кулеби, все це була інформаційна спецоперація Росії, а її основна загроза – поширення наративів, які руйнують державу.
Нагадаємо, раніше головна редакторка російського державного телеканалу RT та інформаційного агентства "Росія сьогодні" Маргарита Симоньян на форумі в Донецьку закликала включити український Донбас до складу Росії.