Новини • Закриття каналів Медведчука

Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

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Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс
Велика Британія вітає блокування каналів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які "завдавали реальної шкоди Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомила посол Великої Британії Мелінда Сіммонс.

"Я вітаю рішучі дії президента Зеленського у боротьбі з дезінформацією", - йдеться в повідомленні.

За словами посла, мовлення телеканалів завдає реальної шкоди Україні.

Сіммонс також вітає запевнення Зеленського в необхідності захисту свободи і плюралізму медіа.

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Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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Топ коментарі

  • василь лялик
    А казали, що Європі і США не сподобається, а всі в захваті.
  • Ned Stark
    Щаз мертвечук знайде якогось депутата ******* чи від Ле Пен і буде тицяти, що от європейські проти....
  • Leon Renk bcc9a743
    При Порошенку вся портновсько-медведчуківська шушера була тихіше води, нижче трави!

    А при Зелебенському повилазили парашофіли і раптом Штатики посварилися пальчиком і Зелебенський зрозумів, що треба також сваритися пальчиком на парашний гній!

    Якби Штати не розпочали призідент так і сибів би ******* Ньюсвоньпарашним гноєм.

    У нього б не хватило сміливості заткнути ротяки мертвечукам-рабиновичам!

    Разумков по цьому приклад, вата ватою!
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