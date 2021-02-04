Вчені почали тестувати на людях комбінацію вакцин Pfizer та AstraZeneca

Британські вчені почали дослідження імунних відповідей під час поєднання доз вакцин проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та AstraZeneca.

Як повідомляє Reuters, результати будуть відомі в червні поточного року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначається, будуть вивчені імунні відповіді на первинну дозу вакцини Pfizer з наступною ревакцинацією AstraZeneca і навпаки, з інтервалами 4 і 12 тижнів.

"Дані про вакцинацію людей двома різними типами вакцини проти коронавірусу можуть допомогти зрозуміти, чи можна проводити вакцинацію з більшою гнучкістю по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що в дослідженні візьмуть участь більше вакцин різних виробників, щойно їх затвердять регулятори.

Також читайте: Нова мутація коронавірусу знижує ефективність вакцини вдесятеро, - вчені