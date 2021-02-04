ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму

У прикордонуправлінні російської ФСБ стверджують, що громадянка України намагалася потрапити на територію окупованого Криму "в обхід пункту пропуску".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".

"Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Як стверджують в ФСБ, у жінки "були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу".

У ФСБ уточнили, що жінку 1966 року народження російські прикордонники виявили і затримали за кількох сотень метрів від російського автомобільного пункту в Армянську.

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Порушено кримінальну справу за статтею про "перетині державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.