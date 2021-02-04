ФСБ РФ повідомляє про затримання громадянки України в окупованому Криму
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реаліі".
"Громадянка України затримана співробітниками Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Як стверджують в ФСБ, у жінки "були відсутні дійсні документи, що засвідчують особу".
У ФСБ уточнили, що жінку 1966 року народження російські прикордонники виявили і затримали за кількох сотень метрів від російського автомобільного пункту в Армянську.
Порушено кримінальну справу за статтею про "перетині державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в'їзду в Російську Федерацію". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.