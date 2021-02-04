Новини • Закриття каналів Медведчука

Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси

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Посольство Канади про блокування каналів "112 Україна", NewsOne та ZIK: Підтримуємо застосування Україною легальних механізмів, зберігаючи свободу преси
Канада підтримує застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси.

Про це йдеться в повідомленні посольства Канади в Україні, яке опубліковано на офіційній сторінці посольства в соцмережі Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Канада визнає, що виклики, з якими стикається Україна в цій гібридній війні, були їй нав’язані. Ми підтримуємо застосування Україною легальних механізмів задля збереження суверенітету, зберігаючи свободу преси", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Також читайте: Велика Британія вітає блокування каналів, що завдають реальної шкоди Україні, - посол Сіммонс

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Осталась самая малость для закрепления результата.
    Венедиктова должна открыть дело против Козака и банды.
    У Баканова ведь есть доказательства преступлений.
    Когда?
  • Amber
    Ці канали такі мерзенні, що з точки зору ідеології їх цілком безпечно можна було б транслювати і в Криму, і в ордло, українського в них тільки мова ведучих (я їх не дивлюсь, але колись проскочило "краєм ока бачив" як курва-ведуча хорошою українською мовою вливала у вуха глядачам кацапське лайно.
    Від такого ненависть до цих манкуртів тільки сильніша.
    За підтримку , нашим друзям із Канади , щира подяка 👍🏼😊
  • алексей свиридов 2ed6a76c
    Теперь еще бы законодательно принять и выписать законы, чтобы мрази, подобные Мертвечуку, Портнову , Раиновичу, Кузьмину и остальной прокремлевской шушере, навсегда ушли с медиапростору и из политической жизни Украины. Чтобы судьи не имели возможности юлить, при вынесении приговоров, или при опротестовании вчерашнего решения СНБО в пользу этих ублюдков. Убрали коммуняк, пора законодательно выкинуть на свалку и всю эту нечисть.
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