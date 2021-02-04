Дотримання правил протипожежної безпеки в лікарнях - завдання №1 для керівників областей і головлікарів, - Шмигаль
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"Від усього уряду висловлюю співчуття родинам загиблих та постраждалих. Дотримання правил протипожежної безпеки у лікарнях - завдання номер один для керівників областей та головних лікарів. Доручив у стислі строки розслідувати причини пожежі та надати всю необхідну допомогу постраждалим", - заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Глибокі співчуття родинам і близьким. Причини займання корпусу з’ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винних у цій трагедії буде притягнуто до відповідальності за законом", - раніше повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.