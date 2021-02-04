Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"

Генеральний продюсер телеканалу "НАШ" Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади, проте не назвав причин свого звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дудник повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Він не назвав причин свого звільнення, але уточнив, що в "деяких речах не може переступити через себе".

"Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу "НАШ". Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні - в Києві. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - йдеться в повідомленні.

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