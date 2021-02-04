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Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"

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Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"
Генеральний продюсер телеканалу "НАШ" Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади, проте не назвав причин свого звільнення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Дудник повідомив на сторінці в мережі Facebook.

Він не назвав причин свого звільнення, але уточнив, що в "деяких речах не може переступити через себе".

"Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу "НАШ". Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні - в Києві. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ой да прям...
    Годами переступал, а сейчас не может.
    Решил вовремя свалить с прорашенской помойки, чтобы не попасть под очередную раздачу.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Він розповів і про наміри адміністрації Байдена передати відповідні матеріали Україні. І про намір вплинути на керівництво України, щоб розслідування за цими матеріалами було проведено ретельно.

    Трохи поясню механіку процесу. Коли американський дипломат настільки високого рангу дає подібне інтерв'ю - це не "злив" в нашому розумінні. Ця заява.
    З приводу того, що вже пройшло стадію остаточного рішення, і вже знаходиться в стадії реалізації.

    Зазвичай, американці підкріплюють свої слова дією. Наприклад, передачею частини матеріалів "для початку". Або «докладним анонсом» цього у правильні вуха. Для пояснення всієї серйозності своїх намірів.

    У світлі майбутньої телефонної розмови Байден-Зеленський це практично "пропозиція, від якої не можна відмовитися". Як говорив Дон Карлеоне.
    Тому, що серед усіх цих матеріалів є і ті, які зачіпають як Зеленського, так і тих, хто сидить в нашому РНБО. Тому, вести себе треба добре. І головне - терміново.
  • Gal
    От що Байден животворящий витворяє! І тут тобі Зеленський подвиг сотворив, і тут тобі щурі розбігатись почали... А ви кажете...
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