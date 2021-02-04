Генпродюсер телеканалу "НАШ" Дудник повідомив про звільнення: "Не можу переступити через себе"
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Генеральний продюсер телеканалу "НАШ" Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади, проте не назвав причин свого звільнення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Дудник повідомив на сторінці в мережі Facebook.
Він не назвав причин свого звільнення, але уточнив, що в "деяких речах не може переступити через себе".
"Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження генерального продюсера телеканалу "НАШ". Мені пощастило бути причетним до його створення, керувати ним і привести його до лідерства в найскладнішому і конкурентному регіоні - в Києві. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядністю і взаємоповагою", - йдеться в повідомленні.