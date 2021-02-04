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Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

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Сьогодні вночі в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області прикордонники виявили товари військового призначення, які намагалися незаконно ввезти в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"12 приладів спостереження командира танку знайшли під час перевірки мікроавтобуса "Фольксваген", яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до перевірки підключилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу "Дозор", які перебувають на посиленні в пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону спільно зі співробітниками митниці.

Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 01

Як з'ясувалося, товари військового призначення білорус перевозив в подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.

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Зараз з'ясовуються обставини правопорушення. Повідомлені взаємодіючі структури. Вирішується питання про початок досудового розслідування по ст. 333 КК "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.

Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 02
Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба 03
Фото: сайт Держприкордонслужби

Топ коментарі

  • Yuriy Smith
    Янтарь(давай дэнги) - не "видят"( Белорус пытался ввезти в Украину товары военного назначения, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9221 )
    а то шо надо ВСУ - Гав, Гав, Гав (Бакланов видит)
    ну и не мрази? чувака могут посадить за то шо укреплял ВСУ

    Гомчак, ты такой ко.мандир шо иди ты на Путина.
    Что это такое - взял бы под свое "крыло" типо спецоперация.
    какие вы же все таки уроды....как в песне поется одной
  • Панас Стець
    Грьобані передасти на митниці... підрив нашої обороноздатності, знищили канал поставки дуже потрібних частин для танків... і що дальші?? де наші нові танки??
  • igor mandiur
    Наградить!
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