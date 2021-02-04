Білорус намагався ввезти в Україну товари військового призначення, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі в пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області прикордонники виявили товари військового призначення, які намагалися незаконно ввезти в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"12 приладів спостереження командира танку знайшли під час перевірки мікроавтобуса "Фольксваген", яким керував 41-річний житель Мінська. На підставі оцінки ризиків прикордонники ініціювали поглиблену перевірку транспортного засобу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що до перевірки підключилися представники Адміністрації Держприкордонслужби та спецпідрозділу "Дозор", які перебувають на посиленні в пункті пропуску, а також представники оперативного підрозділу Чернігівського загону спільно зі співробітниками митниці.

Як з'ясувалося, товари військового призначення білорус перевозив в подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.

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Зараз з'ясовуються обставини правопорушення. Повідомлені взаємодіючі структури. Вирішується питання про початок досудового розслідування по ст. 333 КК "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю". Направлено повідомлення для внесення в ЄРДР.





Фото: сайт Держприкордонслужби