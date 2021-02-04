Козак із 2014 року пов'язаний з "ЛДНР" через кіпрський офшор, - ЦПК

Центр протидії корупції заявляє, що зв'язок Тараса Козака з терористами "ЛДНР" і постачанням вугілля з окупованих Росією територій тягнеться ще з 2014 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в блозі на "УП" повідомила виконавча директорка і член правління ЦПК Дар'я Каленюк.

Вона нагадала, що, згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році "Українська правда" виявила, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ЛДНР".



Каленюк зазначила, що ще 5 листопада 2013 року гонконгська Arida Global Limited підписала кредитний договір на 8 мільйонів доларів з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак.

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Козак вказує бенефіціарний контроль над Hakail Limited у своїх щорічних деклараціях, починаючи від 2015 року і закінчуючи 2019 роком.

За даними Держреєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.



Каленюк зауважила, що згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 рік 7,4 млн доларів кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних. Він не був застрахований заставним майном, і його мали повернути до 6 листопада 2015 року. Але Arida Global Limited не повернула позичені кошти, а кіпрський офшор Козака списав цей борг.

Каленюк наголосила, що гонконгська компанія Arida Global Limited, яка постачала в Україну контрабандне вугілля з окупованих територій, в 2014-2015 роках отримувала безповоротне багатомільйонне фінансування від кіпрського офшору Козака.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

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