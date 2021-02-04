Виявлено факт привласнення майна "Укргідроенерго" на 32 млн грн, - СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією задокументувала привласнення комерсантами майна ЗАТ "Укргідроенерго" на понад 32 млн грн. Вони організували фіктивну угоду щодо робіт з берегоукріплення річки для потреб Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як підкреслюється, наприкінці 2020 року СБУ ініціювала перевірку виконання умов договору. Вона зафіксувала відсутність на складах комерційної структури необхідної кількості матеріалів для забезпечення робіт. Зокрема, фахівці виявили нестачу щебеню та каміння скелястих порід, які мали використати на роботах для підвищення надійності та безпеки гідротехнічних споруд.

Раніше, у межах досудового розслідування, співробітники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років спеціалісти ПрАТ "Укргідроенерго" проводили роботи на земельних ділянках, які знаходяться у власності товариства. Менеджмент Укргідроенерго передав видобуті матеріали загальним обсягом майже 60 тисяч кубічних метрів підряднику – ТОВ "Енергетично-дорожнє будівництво".

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Тривають слідчі дії для вилучення доказів вчинення кримінального злочину фігурантами виробництва. Викриття здійснювалося спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.





