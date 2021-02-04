На 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соцоб'єктів до фіксованого інтернету в селах, - Федоров

Міністерство цифрової інформації України працює над тим, щоб покрити високошвидкісним інтернетом головні автошляхи, а також школи, лікарні і бібліотеки.

Повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

За даними міністерства, в бюджеті України на 2021 рік закладено 500 млн грн на підключення соціальних об'єктів до інтернету в сільській місцевості. Цього року до фіксованого інтернету буде підключено близько 6 тис. шкіл, лікарень, бібліотек - в 3 тис. сіл. Таким чином 1,5 млн українців у селах отримають технічну можливість підключитися до високошвидкісного інтернету за доступною ціною.

"Ми співпрацюємо з Держспецзв'язку та профільним департаментом і вже зрозуміли радіус необхідного фінансування. У цьому році на стратегічних дорогах почнеться будівництво базових станцій. Частина коштів на покриття доріг інтернетом закладено в бюджеті на цей рік. Це буде спільний з Держспецзв'язку та" Укравтодором "проєкт. Також ми спілкуємося з Укрзалізницею", - повідомив віцепрем'єр - міністр цифровий трансформації Михайло Федоров.

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За даними міністерства зараз близько 15,5 тис. сіл не підключені до швидкісного фіксованого інтернету. Мінцифри працює над тим, щоб забезпечити їм доступ до широкосмугового інтернету до 2024 року. При цьому швидкісний мобільний інтернет доступний в 21 тис. населених пунктів країни.