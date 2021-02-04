ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті держзакупівель.
Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг - до 15 листопада, а термін подання тендерних пропозицій - до 5 березня.
Очікувана вартість проведення робіт - 10 240 669 грн.
Закупівля здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, виділених за Проєктом "Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління / поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, поліпшення використання стратегічної інформації і розвиток потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.
Згідно з документацією, серед іншого, предметом роботи є, зокрема проведення тестів на ВІЛ.
"Біоповедінкове дослідження проводиться серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, а саме серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками віком з 14 років", - наголошується в документі.
Крім того, наголошується, що дані дослідження регулярно проводяться в Україні з 2004 року.