ЦГЗ оголосив тендер на вивчення поведінки геїв на суму 10,2 млн грн

Центр громадського здоров'я оголосив тендер на проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками в 2021 році на суму 10,2 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на сайті держзакупівель.

Кінцевий термін поставки товарів, виконання робіт або надання послуг - до 15 листопада, а термін подання тендерних пропозицій - до 5 березня.

Очікувана вартість проведення робіт - 10 240 669 грн.

Закупівля здійснюється за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, виділених за Проєктом "Підтримка системи епідеміологічного нагляду за ВІЛ і системи управління / поліпшення якості лабораторій Міністерства охорони здоров'я України, поліпшення використання стратегічної інформації і розвиток потенціалу громадської охорони здоров'я в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.

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Згідно з документацією, серед іншого, предметом роботи є, зокрема проведення тестів на ВІЛ.

"Біоповедінкове дослідження проводиться серед представників груп підвищеного ризику інфікування ВІЛ, а саме серед чоловіків, що мають сексуальні стосунки з чоловіками віком з 14 років", - наголошується в документі.

Крім того, наголошується, що дані дослідження регулярно проводяться в Україні з 2004 року.