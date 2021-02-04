Запорізька ТЕС відновила роботу в енергосистемі України після аварійного відключення, - ДТЕК

Запорізька ТЕС повністю відновила роботу в енергосистемі після відключення через аварію на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Сьогодні, о 03.47 Запорізька ТЕС відновила свою роботу в енергосистемі України, після відключення через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго", - сказано в повідомленні.

Крім цього, зазначається, що після усунення причин аварії на підстанції, енергетикам Запорізької ТЕС вдалося оперативно усунути наслідки аварійного відключення ТЕС і включити в мережу енергоблок №4 і №1.

Енергетики готуються до запуску енергоблоку №3 найближчим часом.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомив про те, що Енергодар і Дніпрорудний Запорізької області залишилися без світла, імовірно, через аварію. Пізніше стало відомо, що на Запорізькій і Курахівській ТЕС сталося аварійне відключення.

Своєю чергою заступник міністра енергетики Юрій Бойко зазначив, що на Запорізькій ТЕС розпочато пускові операції з включення блоків станції в мережу.