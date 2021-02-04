Кабмін продовжить карантин до 30 квітня. Але це, найімовірніше, не кінцева дата його завершення, - Шмигаль

Уряд планує планує продовжити карантин в Україні до 30 квітня, але, найімовірніше, він діятиме і після цієї дати.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні під час спільної зустрічі Європейської бізнес асоціації "Глобальний огляд економіки України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми продовжуватимемо карантин до 30 квітня. Це, найімовірніше, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Найімовірніше, він триватиме в тій чи іншій формі, можливо, з пом'якшеннями, можливо, він буде адаптивним", - сказав Шмигаль

Раніше повідомлялося, що 9 грудня Кабмін продовжив карантин і режим надзвичайно ситуації до 28 лютого 2021 року. Пізніше Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів найближчим часом ухвалить рішення про повернення до моделі адаптивного карантину.

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