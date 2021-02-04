Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63%, ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави - 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%. Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%", - йдеться в повідомленні.







Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, обрання нового КМУ – з 60 до 62%.

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Інфографіка: Рейтинг

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.