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Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Ідею розпуску парламенту і дострокові перевибори підтримують 63%, ідею відставки президента і призначення дострокових виборів глави держави - 50%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

"Ідею розпуску парламенту та дострокові перевибори підтримують 63%, не підтримують – 30%. Відставку уряду і призначення нового Кабміну підтримують 62% опитаних, не підтримують – 29%. Ідею відставки президента та призначення дострокових виборів глави держави підтримують 50%, не підтримують 46%", - йдеться в повідомленні.

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 01

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 02

Протягом останніх двох місяців підтримка дострокових парламентських виборів зросла з 58 до 63%, президентських – з 39 до 50%, обрання нового КМУ – з 60 до 62%.

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 03

Також читайте: Рейтинг Зеленського за місяць впав із 26,2% до 21,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 04

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 05

Відставку Зеленського підтримують 50% опитаних жителів України, розпуск Ради - 63%, - опитування Рейтингу 06
Інфографіка: Рейтинг

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021 р.

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Топ коментарі

  • Агамемнон
    Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 2279
  • Прощай немытая раССея
    Отставку Зеленского поддерживают 50% опрошенных жителей Украины, роспуск Рады - 63%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 727
  • Сірий
    Коли в країні 73% ідійотів, то наслідки будуть непередбачувані.
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